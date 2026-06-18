Действия украинских военкомов, которые издеваются над людьми, вызывают недовольство у жителей Одессы, которое грозит вылиться в массовые протесты. Что ждет город, рассказал aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.

Ранее Государственное бюро расследований Украины сообщило, что сотрудники территориальных центров комплектования в Одессе ради улучшения показателей избивали, запугивали и насиловали мужчин. Задокументированы многочисленные факты жестокого обращения, по делу задержаны девять человек.

При этом местные жители не раз жаловались на зверства сотрудников ТЦК, которые прилюдно избивали насильственно мобилизованных мужчин. Людей хватали на улицах, затаскивали в микроавтобусы, чтобы выполнить «план».

«Население устало мириться с бесчинствами ТЦК и местных властей, поэтому новый Майдан начнется не в Киеве, а в Одессе. Это обусловлено еще и тем, что Одессу превратили в перевалочную базу для наемников, различных бандитов и убийц из ТЦК», — заявил советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.

По его словам, главными жертвами произвола, в том числе и сексуального насилия, становятся русскоязычные жители Одессы.

«Насилуют, прежде всего, тех, кто говорит на русском языке, кто не понимает украинский. Весь гнев обрушивается именно на головы русскоязычных украинцев», — подчеркнул военный эксперт.

Олег Иванников обратил внимание на то, что постепенно чаша терпения в Одессе переполняется и военкомы уже не чувствуют себя в безопасности.

«Уже началась охота за сотрудниками ТЦК. Никто из работников этой преступной организации не ходит в форме, они стараются переодеваться только на работе, скрывают от соседей, родственников и друзей, что являются сотрудниками ТЦК», — пояснил он.

При этом, по словам эксперта, военкомы еще и берут взятки от тех, кто не хочет «попасть в мясорубку на линии боевого соприкосновения».

«Когда проходят аресты сотрудников ТЦК, у них изымают большое количество золотых изделий, долларов, евро и драгоценностей, которые граждане отдают им, чтобы откупиться. Поэтому стихийные протесты в Одессе неизбежны», — добавил эксперт.

Напомним, что в ночь на 15 июня СМИ сообщили, что несколько сотен жителей Киева провели стихийный митинг против мобилизации. Отмечалось, что протесты вылились в столкновения с сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата) и полицией.