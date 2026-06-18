Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар объявил, что разрывает контакты с главой дипломатии ЕС Каей Каллас. Он объяснил это несогласием с ее заявлением, в котором она сравнила Израиль с ЮАР времен апартеида, назвал это "кровавым наветом" и потребовал извинений.

Согласно версии Саара, которую он изложил на своей странице в X, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности "уже некоторое время проявляет навязчивую и вопиющую несправедливость по отношению к Государству Израиль".

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Министр указал, что во время недавнего визита в Мексику Каллас сравнила ситуацию в Израиле и его действия в отношении палестинцев с режимом апартеида в ЮАР - политикой расовой сегрегации, проводившейся там с 1948 по 1994 год. Саар отметил, что некоторые европейские политики осудили это заявление Каллас, однако сама она "не выступила ни с опровержением, ни с разъяснением, ни с ответом по поводу этого серьезного заявления".