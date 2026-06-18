Профессор Юго-Восточной Норвегии Глен Диесен отреагировал на отработку Амстердамом сценария размещения на голландской территории лагеря для военнопленных из РФ на случай конфликта с Москвой.

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Он считает, что «в сочетании с сообщениями об угрозах Германии» напасть на РФ, гнев в России, «по всей видимости, достигает критической точки». Этой «опосредованной войне необходимо как можно быстрее положить конец». Иначе ситуация может выйти из-под контроля, предупредил профессор в соцсети X.

Армия Нидерландов, по данным газеты Algemeen Dagblad, проводит на этой неделе в Марнехёйзене испытания нового проекта лагеря, который рассчитан «в случае крупного конфликта» на размещение «до 2000 российских военнопленных».

В понедельник в посольстве РФ в Гааге сообщили о немыслимом уровне абсурда антироссийских высказываний и действий. Подобные кощунства, как отмечалось, становятся в Нидерландах повседневной рутиной.