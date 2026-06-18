Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Альтернатива Западу: Китай замахнулся на новый миропорядок

Китай представил план реформы мироустройства, пишет немецкое издание Berliner Zeitung. План этот позиционируется как альтернатива начинаниям Запада и направлен на расширение влияния развивающихся стран. В опубликованной правительством Китая «Белой книге о глобальном управлении» Пекин призывает к созданию более справедливого и сбалансированного порядка на основе инициативы Си Цзиньпина по укреплению многополярности. Глава МИД Китая Ван И подчеркнул, что ООН находится под растущим давлением, а государства Глобального Юга недостаточно представлены в ключевых институтах, где все страны должны обладать равными правами.

Западные аналитики рассматривают все эти шаги и заявления как стратегическую попытку Пекина расширить свое политическое влияние в международных организациях и перестроить мировую систему под свои интересы. «Белая книга» была опубликована на фоне растущего напряжения между Китаем и США. Пекин уже много лет обвиняет Вашингтон в использовании международных институтов в собственных интересах и защите западного доминирования. В качестве альтернативы Си Цзиньпин продвигает концепцию мультиполярного мира, где развивающиеся страны получат больший вес. Пекин подчеркивает, что в условиях многочисленных кризисов мировое сообщество обязано сплотиться и укрепить роль ООН. Это полностью укладывается в общую внешнеполитическую линию Китая и России - на майском саммите в Пекине Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин совместно призвали к усилению позиций Глобального Юга и реформированию мировых институтов ради ликвидации западной монополии.

Кризис патриотизма: почему американцы теряют веру в США

В преддверии 250-летия независимости США социологические опросы выявили пугающую тенденцию - американцы стремительно теряют веру в собственную страну, пишет American Thinker. Согласно одному из исследований, хотя две трети граждан всё еще предпочитают жить в Штатах, среди сторонников Демократической партии 55 процентов опрошенных выражают желание переехать за рубеж. По мнению автора статьи, это связано с тем, что американские образовательные и культурные институты годами внушали гражданам мысль, что история США - это не история успеха, а лишь «каталог грехов»: от расизма и рабства до климатического кризиса. В результате общество, в котором патриотизм раньше не зависел от партийных взглядов, раскололось на тех, кто видит вокруг лишь системную несправедливость и заглядывается на социализм, и консерваторов, которые больше не доверяют коррумпированным госструктурам.

На смену общенациональной идентичности и культуре благодарности за предоставленные свободы приходят радикальные движения и идеология вечных обид. Автор материала заявил о глубоко ироничном примере голливудских знаменитостей, которые сколотили огромные состояния благодаря американской рыночной системе, но регулярно угрожают покинуть страну из-за победы республиканцев на выборах. Тем не менее, вопреки агрессивной критике со стороны академической среды и СМИ, большинство американцев по-прежнему выбирают США, подчеркнул автор. По его мнению, юбилей независимости должен стать для американского общества напоминанием, что величие нации не сохраняется автоматически - его принципы необходимо защищать каждому новому поколению, иначе страна рискует потерять саму «основу своей исключительности».

Украину заподозрили в планах потеснить Варшаву в Европе

Конфликт, вызванный решениями Украины прославлять пособников нацистов на государственном уровне, выходит далеко за рамки исторической памяти и перерастает в жесткую геополитическую игру за лидерство в Центральной Европе, считает автор статьи, опубликованной польским изданием Wirtualna Polska. По мнению автора, Киев намеренно идет на обострение, демонстрируя желание сотрудничать с Лондоном, Парижем и Берлином напрямую, в обход Варшавы, а в перспективе - конкурировать с Польшей за первенство в регионе. Ситуацию усугубляет позиция западноевропейских стран, которые не прочь ослабить возросшую за последние 25 лет самостоятельность Польши, чей ВВП в 2026 году приблизился к триллиону долларов. По словам автора, для многих поляков, принявших украинцев в своих домах в 2022 году, такие шаги Киева стали глубоким разочарованием, перечеркивающим многолетние попытки исторического примирения.

Автор статьи считает, что Варшаве в этой ситуации необходимо выработать хладнокровную долгосрочную стратегию, сочетающую жесткие политические сигналы с прагматизмом. Все польские политические силы должны дать Киеву понять, что его интеграция в западные структуры будет заблокирована, если Украина продолжит строить свою национальную идентичность на культе пособников нацистов и участников Волынской резни. При этом, по мнению автора, Варшаве важно не поддаваться эмоциям и сохранять баланс: продолжать поддерживать Киев в его противостоянии с Россией и жестко пресекать любые проявления враждебности к украинской диаспоре внутри Польши, чтобы не сыграть на руку геополитическим соперникам. Первым серьезным испытанием для польской дипломатии станет международная конференция по восстановлению Украины в Гданьске, где польским лидерам придется одновременно защищать свою историю и отстаивать экономические условия участия европейского бизнеса в будущих проектах.

Инцидент в Ла-Манше связали с британцами на Украине

Российский фрегат «Адмирал Григорович» произвел предупредительные выстрелы вблизи британской яхты в Ла-Манше, пишет Military Watch Magazine. По заявлению Минобороны РФ, инцидент произошел 16 июня, когда судно под флагом Британии проигнорировало звуковые сигналы и сигнальные ракеты, опасно сблизившись с военным кораблем на 150 метров в международных водах. После предупредительных выстрелов яхта немедленно изменила курс. Издание отмечает, что фрегаты проекта «Буревестник», к которому относится «Адмирал Григорович», имеют водоизмещение около 4000 тонн, вооружены крылатыми ракетами «Калибр» или «Оникс» и комплексами ПВО «Штиль-1». Эти фрегаты эффективно выполняют задачи патрулирования и укрепления регионального присутствия.

Military Watch Magazine отмечает, что инцидент в Ла-Манше произошел на фоне беспрецедентно высокого уровня напряженности между Россией и Британией. В материале подчеркивается, что британские вооруженные силы глубоко вовлечены в боевые действия на Украине. Присутствие британских военных на земле стало более заметным после гибели в декабре 2025 года ефрейтора из десантного полка, подчеркивается в статье. Западные официальные лица, включая экс-канцлера Германии Олафа Шольца и главу Командования специальных операций США, генерала Брайана Фентона, ранее неоднократно подтверждали участие британского спецназа в операциях на Украине, в том числе тот факт, что они «способствуют» пускам дальнобойных крылатых ракет Storm Shadow.

«Валите все на Россию»: норвежскую прессу обвинили в пропаганде

В норвежских СМИ действует негласная установка «валите всё на Россию», из-за которой разнообразные происшествия десятилетиями безосновательно приписываются Москве, а позитивные новости замалчиваются, заявил Ларс Биркелунд в своей статье для портала Steigan blogger. Автор материала заявил, что русофобия в Норвегии культивируется уже 80 лет и превратилась в единственную социально одобряемую форму расизма, которую упорно игнорируют даже государственные антирасистские центры. Примерами такого предвзятого подхода он назвал бездоказательные обвинения России в подрыве собственных газопроводов «Северный поток» и даже в серии недавних поджогов недвижимости, связанной с британским премьером Киром Стармером.

Биркелунд заявил, что крупнейшие норвежские издания слепо транслируют любые заявления Владимира Зеленского, замалчивая альтернативные версии событий. Очередным проявлением этой медийной политики автор статьи назвал освещение убийства в Польше российского художника. Автор статьи отметил, что норвежская пресса мгновенно растиражировала заголовки в стиле «критик Путина застрелен в Польше», намекая на «российский след». При этом, по словам Биркелунда, норвежская пресса предпочла скрыть, что в последние годы художник критиковал украинское руководство и был внесен в черный список украинского экстремистского сайта «Миротворец» (заблокирован в РФ). Автор заявил, что это убийство требует тщательного расследования, а не автоматического использования пропагандистских штампов.