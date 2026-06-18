Экс-президент Грузии обратилась к Трампу из-за России

Бывший грузинский президент Саломе Зурабишвили обратилась к американскому лидеру Дональду Трампу с призывом «вырвать Грузию из лап Москвы». Ее слова приводит Telegram-канал Пул N3.

Зурабишвили призвала Вашингтон не упускать из виду Кавказ, даже если напряженность с Ираном ослабеет.

При этом она уверена, что Грузия становится все более центральным звеном в региональном балансе, и Запад рискует «просто отдать» ее России, так как внутриполитическая ситуация в стране ухудшается и модель правления «все больше напоминает кремлевскую».

Зурабишвили также подчеркнула, что оппозиции нужен «единый национальный фронт» - и Западу следует видеть в Грузии не периферийную демократию, а «ключевую точку следующего этапа регионального противостояния».

Ранее Зурабишвили отказалась уходить в отставку, пока в Грузии не будет избран «легитимный» парламент. В стране вспыхнули массовые акции протеста. Протестующие были недовольны результатами голосования на парламентских выборах, которые выиграла партия «Грузинская мечта».

Однако в итоге Зурабишвили, чьи полномочия истекли 29 декабря 2024 года, уступила президентскую резиденцию избранному главой государства Михаилу Кавелашвили.