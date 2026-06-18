В США назвали новый меморандум победой Ирана над Вашингтоном

Проект соглашения между США и Ираном может предоставить Тегерану значительные экономические послабления еще до урегулирования ключевых вопросов ядерной программы. К такому выводу пришел обозреватель UnHerd Дэниел Депетрис, проанализировавший содержание документа, опубликованного в СМИ.

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По данным автора, проект меморандума предусматривает прекращение боевых действий, восстановление судоходства в Ормузском проливе и начало переговоров по дальнейшему развитию иранской ядерной программы. Также в документе говорится о возможном смягчении американских санкций, возобновлении экспорта иранской нефти и доступе Тегерана к части замороженных активов при продвижении переговорного процесса.

При этом, как отмечает Депетрис, конкретные параметры будущих ограничений в отношении ядерной программы Ирана пока не определены. В частности, остаются открытыми вопросы контроля за выполнением обязательств, судьбы ядерной инфраструктуры и запасов обогащенного урана, а также возможных ограничений на дальнейшее обогащение.

Автор статьи обращает внимание, что Тегеран и ранее заявлял об отсутствии намерений создавать ядерное оружие. По его мнению, опубликованные положения документа пока не содержат новых обязательств, сопоставимых с масштабом обсуждаемых экономических уступок.

Депетрис считает, что появление рамочного соглашения связано с желанием администрации президента США Дональда Трампа снизить издержки продолжающегося конфликта и перейти к переговорному формату. В публикации утверждается, что достигнутые договоренности отражают реальный баланс возможностей сторон и их готовность продолжать противостояние.

Обозреватель подчеркивает, что окончательные выводы будут зависеть от дальнейших переговоров и содержания итогового соглашения, поскольку многие ключевые положения пока остаются предметом обсуждения.