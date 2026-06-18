Президент Филиппин отметил важность сотрудничества России и АСЕАН

Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший во время пленарного заседания саммита Россия — АСЕАН отметил важность сотрудничества российской стороны и организации.

«В период серьёзной географической нестабильности, обеспечение сотрудничества между Россией и АСЕАН, невозможно переоценить транснациональные угрозы, такие как терроризм, незаконный трафик, онлайн-мошенничество», — сказал он.

Глава Филиппин указал на необходимость расширять экономическое сотрудничество, а также делать упор не только на взаимодействие бизнеса, но и уделять внимание культурным и образовательным связям. Отдельно он отметил роль молодёжи в этих контактах.

RT вёл трансляцию выступления.