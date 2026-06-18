В Белоруссии завели дело по статье о теракте после удара ВСУ по автобусу

Следственный комитет Республики Беларусь расследует уголовное дело по статье о терроризме, возбужденное по факту удара украинского БПЛА по белорусскому автобусу. Об этом сообщил ТАСС официальный представитель ведомства Александр Суходольский.

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"Следственным комитетом Республики Беларусь расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 289 (Акт терроризма) Уголовного кодекса Республики Беларусь, возбужденное по факту удара украинского БПЛА по белорусскому автобусу. В Российскую Федерацию выбыли следователи главного следственного управления центрального аппарата. Проводятся необходимые следственные и процессуальные действия с участием белорусской стороны, проходит обмен имеющейся информацией", - сказал он.

ВСУ 17 июня с помощью БПЛА самолетного типа атаковали в Брянской области автобус детской футбольной команды из Белоруссии. В результате погибла женщина, сопровождавшая спортсменов. Как сообщили в Минздраве Белоруссии, госпитализированы восемь пострадавших, в том числе шесть детей. СК России возбудил уголовное дело о теракте.