«Слет неудачников»: что творилось за кулисами саммита G7

Юбилейный саммит «Большой семерки», прошедший 15–17 июня во Франции, стал пиар-акцией и демонстрацией глубокого кризиса лидерства на Западе. Об этом заявил aif.ru член Совета по внешней и оборонной политике (СВОП) Андрей Климов.

Напомним, что в этом году в саммите «Большой семерки» во французском курортном городе Эвиан-ле-Бен, помимо постоянных членов клуба, приняли участие лидеры Индии, Бразилии, Кении и Южной Кореи. Также гостем встречи стал Владимир Зеленский.

По итогам саммита «Большая семерка» выпустила совместное заявление, в котором пообещала усилить давление на Россию и ужесточить санкции. Участники встречи также договорились передать Украине больше систем ПВО, ракет-перехватчиков и дальнобойного оружия.

По словам члена Совета по внешней и оборонной политике (СВОП) Андрея Климова, встреча стала «слетом неудачников», так как на ней не было ни одного из европейских лидеров «с более-менее позитивным рейтингом, уровень доверия у всех не выше 20%».

При этом премьер-министры Канады и Японии также находятся в уязвимом положении: одной угрожают статусом «нового штата США», а вторая проводит курс, от которого «ближайшие соседи в ужасе», заметил эксперт.

Он также обратил внимание на то, что на фоне обещаний усилить военную поддержку Киева диссонансом прозвучали слова канцлера Германии Фридриха Мерца о появлении «первого шанса на мир» между Россией и Украиной, которые могут быть связаны с давлением на него внутри страны.

«Его постоянные страшилки про войну с Россией в 2030 году вызывают отторжение у его же избирателей. Очень большая группа в Германии хотела бы с этой войной покончить и установить нормальные отношения. Об этом говорят многие промышленники, некоторые члены парламента. Поэтому Мерцу пришлось сказать нечто подобное», — пояснил эксперт.

При этом член СВОП напомнил, что «шансы на мир всплывали постоянно, но Запад их топит».

Отельного внимания удостоился и Владимир Зеленский, состояние которого на саммите вызвало недоумение у пользователей Сети и журналисты. Было заметно, что он не улыбается, тяжело дышит, испытывает трудности с фокусировкой взгляда, а темп его речи был значительно замедлен. При этом президент США Дональд Трамп демонстративно проигнорировал украинского политика.

«Анализировать то, что он говорил, даже не имеет смысла. По большому счету, «Большая Семерка» уже никакая не Семерка, это штаб коллективного Запада. Это не те люди, которые управляют нашим миром», — констатировал член СВОП.

При этом эксперт заметил последовательное укрепление международных связей России, напомнив о проведении встреч в формате Россия - АСЕАН, подготовке к форуму Россия - Африка и предстоящем председательстве Москвы в Шанхайской организации сотрудничества.