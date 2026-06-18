МИД Приднестровья: Молдавия саботирует переговоры и создает проблемы миротворцам

Власти Молдавии саботируют переговоры по Приднестровью и пытаются создавать проблемы для проведения миротворческой операции. Об этом заявил глава МИД непризнанной республики Виталий Игнатьев в эфире телеканала "Первый Приднестровский".

Он отметил, что переговорный процесс в формате "пять плюс два" (Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина и наблюдатели от США и ЕС) уже семь лет заблокирован со стороны Кишинева.

"Молдавская сторона, отказываясь от урегулирования, постоянно что-то декларирует, заявляет против миротворческой операции, и одновременно с этим мы уже слышим о том, что будто бы европейская сторона должна поднимать перед Россией вопросы о выводе миротворческих сил. То есть Кишинев как будто делегирует какие-то свои полномочия некой европейской стороне, которая в принципе не участвует в этой миротворческой операции. Все это говорит об определенной степени дисфункциональности или, может быть, такой специфической инфантильности Кишинева", - сказал Игнатьев.

Он напомнил, что по соглашению о принципах мирного урегулирования приднестровского конфликта, подписанному в 1992 году, Молдавия участвует в механизме миротворческой операции вместе с Россией и Приднестровьем.

"Действуют три миротворческих контингента, включая молдавский. Конечно, существуют сложности: Кишинев пытается саботировать, создавать проблемы, заниматься провокациями, но в целом ситуация в зоне безопасности контролируемая", - пояснил Игнатьев.

Он подчеркнул, что миротворческая операция может быть исчерпана только после "окончательно всеобъемлющего справедливого урегулирования взаимоотношений между Молдавией и Приднестровьем".

Российские голубые каски были введены в зону боевых действий 29 июля 1992 года в соответствии с Соглашением о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровье, подписанным 21 июля 1992 года президентами РФ и Молдавии в присутствии лидера Приднестровья. В настоящее время они поддерживают мир в разделительной зоне безопасности по Днестру вместе с миротворцами Молдавии, Приднестровья и группой военных наблюдателей от Украины. Осуществляет миротворческую операцию Оперативная группа российских войск численностью около тысячи солдат и офицеров, которая также охраняет склады в Колбасне, где хранится свыше 20 тыс. тонн боеприпасов, свозившихся туда после вывода советских войск из европейских стран.

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что настаивает на выводе из Приднестровья ОГРВ и переформатировании миротворческой операции с участием РФ в миссию гражданских наблюдателей, однако власти Приднестровья против ухода российских военных до окончательного урегулирования конфликта. Со своей стороны, глава МИД РФ Сергей Лавров считает преждевременным вывод ОГРВ, которая задействована в проведении миротворческой операции.