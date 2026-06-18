FT: разногласия по Украине могут сорвать саммит лидеров Евросоюза

Разногласия внутри Евросоюза относительно темпов переговоров о вступлении Украины в объединение могут сорвать предстоящий саммит глав европейских государств, который начнется в четверг вечером.

Как сообщает газета Financial Times, в минувший понедельник Евросоюз и Украина начали первый этап консультаций о членстве страны в политическом блоке.

Вскоре после этого между европейскими странами возникли разногласия, касающиеся не только кандидатуры Киева, но и дальнейшего расширения объединения. Венгрия, Польша, Румыния и Словакия демонстрируют наибольшее нежелание ускорять переговорный процесс.