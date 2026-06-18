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FT: разногласия по Украине могут сорвать саммит лидеров Евросоюза

BFM.RUиещё 3

Разногласия внутри Евросоюза относительно темпов переговоров о вступлении Украины в объединение могут сорвать предстоящий саммит глав европейских государств, который начнется в четверг вечером.

FT: разногласия по Украине могут сорвать саммит лидеров Евросоюза
© РИА Новости

Как сообщает газета Financial Times, в минувший понедельник Евросоюз и Украина начали первый этап консультаций о членстве страны в политическом блоке.

Вскоре после этого между европейскими странами возникли разногласия, касающиеся не только кандидатуры Киева, но и дальнейшего расширения объединения. Венгрия, Польша, Румыния и Словакия демонстрируют наибольшее нежелание ускорять переговорный процесс.

«Мы осознаем, что Украина стремится к геополитической выгоде, но это не тот путь. Необходимо сообщить нашим украинским партнерам, что ситуация именно такова», — заявил один из высокопоставленных европейских дипломатов.