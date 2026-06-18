Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в четверг, 18 июня, заявил, что Россия не превосходит по площади Бельгию и Нидерланды вместе взятые. Его слова вызвали недоумение у СМИ, которые обратили внимание на явное несоответствие с реальными географическими данными.

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Выступая перед журналистами, Рютте рассуждал о возможностях стран альянса и привел в пример государства Бенилюкса. По его логике, Россия, осознавая свои скромные размеры, понимает силу НАТО и невозможность победы над ним.

Однако факты говорят об обратном: площадь России составляет около 17,1 миллиона квадратных километров, тогда как Бельгия и Нидерланды вместе занимают примерно 72 тысячи. Российская территория превышает суммарную площадь двух стран почти в 237 раз. Именно на это несоответствие и обратили внимание наблюдатели, передает MK.ru.

Разговоры о возможной войне России с НАТО все чаще звучат в Европе на фоне масштабного наращивания военных расходов и расширения оборонных программ. Военный журналист Александр Коц перечислил три сценария, по которым альянс может начать войну с РФ.