В целой стране госслужащим запретили пользоваться смартфонами

Правящее в Афганистане движение "Талибан" издало приказ о запрете на смартфоны. И чиновники, как было показано, уничтожают устройства. Директива направлена на государственных служащих, но сообщения о более широком применении вызывают опасения о будущем запрете по всему Афганистану.

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Движение "Талибан" ввело полный запрет на использование смартфонов правительственными чиновниками, что, по мнению некоторых аналитиков, может предвещать более широкие ограничения на уровне населения, пишет The Guardian.

В директиве, изданной военными судами движения “Талибан” и рассмотренной The Guardian, говорится, что запрет должен был вступить в силу на этой неделе и запрещает "высокопоставленным и низкоранговым моджахедам и обслуживающему персоналу" пользоваться мобильными телефонами.

На одном из видео, опубликованных в Интернете, видно, как представитель движения "Талибан" читает со своего телефона приказ о запрете, в то время как другой человек ломает телефоны.

В приказе говорится: “Если кто-либо воспользуется мобильным телефоном, его разобьют, а нарушитель понесет наказание по закону шариата”. В документе добавляется, что для любых исключений требуется письменный указ верховного лидера движения "Талибан" Хибатуллы Ахундзады.

На видео видно, как представители движения разбивают смартфоны после объявления запрета.

В сообщениях и источниках внутри Афганистана говорится, что запреты вводятся “от случая к случаю” - в некоторых районах они касаются только правительственных чиновников, а в некоторых городах и провинциях распространяются на женщин, гражданских лиц, медицинских работников, школьных учителей и студентов.

“Многое происходит на местном уровне из-за решения кого-то из местных. Но также это может быть прелюдией к полному запрету, и они просто прощупывают почву”, - сказал аналитик, работающий по Афганистану.

Запреты были введены после активизации усилий властей по полному отключению Афганистана от глобального Интернета. В сентябре власти распорядились отключить Интернет на два дня, что было смутно обосновано опасениями по поводу порнографии; в приказе говорилось, что это было сделано для “предотвращения безнравственности”.

Аналитик по Афганистану сказал, что прекращение поставок было сделано поспешно и недальновидно. Это привело к замораживанию торговли по всей стране и повлияло на работу служб экстренной помощи и авиации.

“Частный сектор был в шоке, банковский сектор оказались в шоке, даже их собственные люди – сектор безопасности и офис верховного лидера – и они поняли: ”О'кей, ребята, мы на самом деле не продумали это до конца", поэтому они вернули все на свои места", - сказал аналитик.

Вероятно, причиной последнего запрета стало несколько факторов, пишет The Guardian. Во-первых, уличные демонстрации, вспыхнувшие в западном городе Герат после того, как талибы арестовали женщин и девочек за “неподобающее ношение хиджаба”. В ходе протестов, по-видимому, был открыт огонь по толпе и убиты по меньшей мере два человека.

Это событие, возможно, послужило толчком к введению ограничений, считает аналитик. “Видеозаписи протестов в Герате вызвали много тревог. Эмират пытался сдержать их. Вначале они отрицали это. Они сказали: "Нет, нет, этого не было". Затем начали выходить видео.”

Однако талибы настаивали на запрете смартфонов еще до протестов – по таким причинам, как боязнь внутренних утечек и опасения, что они снижают производительность чиновников, продолжает The Guardian.

В провинции Герат, на западе Афганистана, двое государственных служащих сообщили, что запрет на использование смартфонов действует уже несколько месяцев. “Около двух месяцев назад запретили приносить мобильные телефоны в офис”, - сказал один из них. “Я и несколько коллег не восприняли это всерьез. Они конфисковали их, а после того, как мы подняли шум по этому поводу, они разбили наши телефоны”, – потери, по его оценке, составили около 8000 афгани (примерно 100 долларов).

Талибы обеспокоены тем, что “люди все время сидят в своих телефонах, и они не работают. И, знаете ли, смартфонам не место на работе”, - сказал аналитик.

Кроме того, существует проблема утечек: их очень много, говорит аналитик, потому что правительственные чиновники используют свои смартфоны для фотографирования документов и записи случайных встреч, а затем, так или иначе, позволяют им стать достоянием общественности до того, как верховный лидер подпишет их.

Потеря сотрудниками времени в Интернете и утечка информации могут быть частью обычных проблем управления. Отличие, по словам аналитика, заключается в подходе талибов к этому. “Смартфоны и пребывание в сети в определенной степени влияют на производительность труда повсеместно. Разница в том, что я не видел, чтобы в других странах принимались законы, запрещающие это”.