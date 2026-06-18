В целой стране госслужащим запретили пользоваться смартфонами
Правящее в Афганистане движение "Талибан" издало приказ о запрете на смартфоны. И чиновники, как было показано, уничтожают устройства. Директива направлена на государственных служащих, но сообщения о более широком применении вызывают опасения о будущем запрете по всему Афганистану.
Движение "Талибан" ввело полный запрет на использование смартфонов правительственными чиновниками, что, по мнению некоторых аналитиков, может предвещать более широкие ограничения на уровне населения, пишет The Guardian.
В директиве, изданной военными судами движения “Талибан” и рассмотренной The Guardian, говорится, что запрет должен был вступить в силу на этой неделе и запрещает "высокопоставленным и низкоранговым моджахедам и обслуживающему персоналу" пользоваться мобильными телефонами.
На одном из видео, опубликованных в Интернете, видно, как представитель движения "Талибан" читает со своего телефона приказ о запрете, в то время как другой человек ломает телефоны.
В приказе говорится: “Если кто-либо воспользуется мобильным телефоном, его разобьют, а нарушитель понесет наказание по закону шариата”. В документе добавляется, что для любых исключений требуется письменный указ верховного лидера движения "Талибан" Хибатуллы Ахундзады.
На видео видно, как представители движения разбивают смартфоны после объявления запрета.
В сообщениях и источниках внутри Афганистана говорится, что запреты вводятся “от случая к случаю” - в некоторых районах они касаются только правительственных чиновников, а в некоторых городах и провинциях распространяются на женщин, гражданских лиц, медицинских работников, школьных учителей и студентов.
“Многое происходит на местном уровне из-за решения кого-то из местных. Но также это может быть прелюдией к полному запрету, и они просто прощупывают почву”, - сказал аналитик, работающий по Афганистану.
Запреты были введены после активизации усилий властей по полному отключению Афганистана от глобального Интернета. В сентябре власти распорядились отключить Интернет на два дня, что было смутно обосновано опасениями по поводу порнографии; в приказе говорилось, что это было сделано для “предотвращения безнравственности”.
Аналитик по Афганистану сказал, что прекращение поставок было сделано поспешно и недальновидно. Это привело к замораживанию торговли по всей стране и повлияло на работу служб экстренной помощи и авиации.
“Частный сектор был в шоке, банковский сектор оказались в шоке, даже их собственные люди – сектор безопасности и офис верховного лидера – и они поняли: ”О'кей, ребята, мы на самом деле не продумали это до конца", поэтому они вернули все на свои места", - сказал аналитик.
Вероятно, причиной последнего запрета стало несколько факторов, пишет The Guardian. Во-первых, уличные демонстрации, вспыхнувшие в западном городе Герат после того, как талибы арестовали женщин и девочек за “неподобающее ношение хиджаба”. В ходе протестов, по-видимому, был открыт огонь по толпе и убиты по меньшей мере два человека.
Это событие, возможно, послужило толчком к введению ограничений, считает аналитик. “Видеозаписи протестов в Герате вызвали много тревог. Эмират пытался сдержать их. Вначале они отрицали это. Они сказали: "Нет, нет, этого не было". Затем начали выходить видео.”
Однако талибы настаивали на запрете смартфонов еще до протестов – по таким причинам, как боязнь внутренних утечек и опасения, что они снижают производительность чиновников, продолжает The Guardian.
В провинции Герат, на западе Афганистана, двое государственных служащих сообщили, что запрет на использование смартфонов действует уже несколько месяцев. “Около двух месяцев назад запретили приносить мобильные телефоны в офис”, - сказал один из них. “Я и несколько коллег не восприняли это всерьез. Они конфисковали их, а после того, как мы подняли шум по этому поводу, они разбили наши телефоны”, – потери, по его оценке, составили около 8000 афгани (примерно 100 долларов).
Талибы обеспокоены тем, что “люди все время сидят в своих телефонах, и они не работают. И, знаете ли, смартфонам не место на работе”, - сказал аналитик.
Кроме того, существует проблема утечек: их очень много, говорит аналитик, потому что правительственные чиновники используют свои смартфоны для фотографирования документов и записи случайных встреч, а затем, так или иначе, позволяют им стать достоянием общественности до того, как верховный лидер подпишет их.
Потеря сотрудниками времени в Интернете и утечка информации могут быть частью обычных проблем управления. Отличие, по словам аналитика, заключается в подходе талибов к этому. “Смартфоны и пребывание в сети в определенной степени влияют на производительность труда повсеместно. Разница в том, что я не видел, чтобы в других странах принимались законы, запрещающие это”.