Фон дер Ляйен всерьез вознамерилась закрыть въезд украинским мужчинам

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила ограничить въезд беженцев из Украины в Евросоюз. Об этом пишет Der Spiegel.

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В ее письме лидерам ЕС сказано, что временная защита должна быть продлена, но с серьезными ограничениями. Таким образом, украинцам призывного возраста въезд в страны объединения могут закрыть.

На встрече глав МИД Евросоюза в начале июня Германия и другие государства уже высказывались за усложнение въезда мужчинам с Украины от 23 до 60 лет. Теперь инициатива получила поддержку фон дер Ляйен.

Ранее стало известно, что американский президент Дональд Трамп собирается обратиться к компаниям США, чтобы они производили лицензионные ракеты в Европе и на Украине.