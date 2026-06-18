Бывший сенатор, член Совета по внешней и оборонной политике Андрей Климов заявил, что участие Владимира Зеленского в саммите G7 во Франции не принесло реальных политических результатов. Об этом Климов рассказал «Аргументам и фактам».

Зеленский стал гостем саммита «Большой семерки», прошедшего в июне 2026 года на французском курорте Экс-ле-Бен. По итогам встречи с лидерами G7 он заявил о «важных результатах» для Украины. «Большая семерка» выпустила совместное заявление, в котором пообещала усилить давление на Россию и ужесточить санкции.

Участники «Большой семерки» также договорились передать Украине больше систем ПВО, ракет-перехватчиков и дальнобойного оружия. Кроме того, они пообещали рассмотреть выдачу Киеву лицензий на производство оружия.

Экс-сенатор подчеркнул, что детально анализировать заявления Зеленского на этой встрече не имеет смысла. По мнению Климова, «Большая семерка» потеряла прежнюю глобальную роль и превратилась в «штаб коллективного Запада».

«Он [Зеленский] там отпиарился по полной программе. Анализировать то, что он говорил, даже не имеет смысла. <…> Судя по всему, было абсолютно бестолковое мероприятие», - подчеркнул Климов.

Он отметил, что реальным итогом многосторонней встречи стало лишь временное оживление местной экономики за счет приезда делегаций. На этом фоне политик отметил последовательное укрепление международных связей России. Он напомнил о проведении встреч в формате Россия - АСЕАН, подготовке к форуму Россия - Африка и предстоящем председательстве Москвы в Шанхайской организации сотрудничества.