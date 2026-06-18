Запад обвинили в неспособности объяснить «российскую угрозу»

Американский политолог Джон Миршаймер заявил, что западные лидеры не способны объяснить цели и характер возможного военного конфликта с Россией, к которому они готовятся. Об этом сообщает РИА Новости.

Миршаймер считает, что любое потенциальное столкновение между Россией и США или НАТО будет носить ограниченный характер. По его мнению, такая война технологически не может быть похожа на Первую или Вторую мировые войны.

Политолог заявил, что не понимает постоянных дискуссий европейских политиков о масштабном противостоянии. Он отметил, что политики из западных стран не могут четко сформулировать причины возможного конфликта.

«Как вообще может выглядеть такая война? Из-за чего вы собираетесь воевать? И как вы собираетесь в этой войне победить?», - такими вопросами задается Миршаймер.

В 2025 году Евросоюз представил свою стратегию «Готовность 2030» («Readiness 2030»), в которой изложены планы по реагированию на новые угрозы, включая военные конфликты. План предусматривает, что европейские страны потратят 1,25 триллиона долларов на оборону в течение следующих пяти лет.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркивала, что «Готовность 2030» предполагает перевооружение и «развитие потенциала для обеспечения надежного сдерживания». Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявлял, что к 2030-му Европа хочет быть готова к военной конфронтации с Россией.

Шойгу сообщил, что более десяти европейских стран, включая Британию, Германию, Италию, Канаду и Польшу, планируют совместно производить вооружения. Также они намерены вместе закупать критически важное для оборонного сектора сырья, хранить его и управлять его запасами. По словам Шойгу, несмотря на серьезные экономические проблемы, страны Евросоюза не хотят «понижать градус воинственности».