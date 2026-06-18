Пока вы спали: обращение от РФ к ООН и последствия действий Израиля для мира

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Попытка атаки вражеских БПЛА на Москву стала самой крупной за два года

Средства противовоздушной обороны за ночь и утро уничтожили 137 украинских беспилотников, направлявшихся в сторону Москвы, что стало одной из самых масштабных атак за последнее время. Об этом сообщает Lenta.ru.

По данным мэра столицы Сергея Собянина, только за утренние часы были сбиты ещё 52 дрона, а ранее силы ПВО ликвидировали 43 и 42 беспилотных летательных аппарата.

На местах падения обломков продолжают работу экстренные службы, при этом ранее сообщалось о повреждении Московского нефтеперерабатывающего завода в районе Капотня после удара ВСУ.

Сырский просчитался в укреплении обороны у Краматорска

Российские войска развивают наступление на Краматорско-Дружковскую агломерацию сразу с нескольких направлений, что, по мнению военного эксперта Андрея Марочко, стало неожиданностью для украинского командования. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, главком ВСУ Александр Сырский сосредоточил основные силы и укрепления на восточном направлении, тогда как продвижение российских подразделений с севера и юга оказалось недооценённым.

Марочко также заявил, что украинская сторона пытается срочно усилить оборону за счёт переброски разнородных подразделений, объединяя неподготовленных военнослужащих с более боеспособными формированиями.

Фидан: агрессия Израиля стала проблемой для всего мира

Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что действия Израиля в регионе превратились в проблему мирового масштаба, оказывающую влияние на безопасность и экономическую стабильность многих стран. Об этом сообщает ТАСС.

По словам министра, Анкара рассчитывает, что реакция международного сообщества поможет снизить напряжённость и создать условия для мирного развития государств Ближнего Востока.

Фидан также отметил, что после урегулирования ситуации вокруг Ирана страны региона смогут уделить больше внимания решению гуманитарного и политического кризиса в секторе Газа, где продолжается работа над следующим этапом мирного процесса.

Лантратова обратилась в ООН после атак ВСУ на жилые дома в Орле

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова обратилась к представителям ООН и ОБСЕ с призывом дать объективную оценку атакам украинских беспилотников на жилые дома в Орле и Туле. Об этом сообщает ТАСС.

В обращении омбудсмен указала на жертвы и пострадавших среди мирных жителей, а также призвала международные организации публично осудить произошедшее и привлечь внимание мирового сообщества к этим событиям.

Документы были направлены руководителям профильных структур ООН и ОБСЕ, отвечающим за вопросы прав человека, защиты детей и международной безопасности.

Мирошник оценил заявление Украины о мире

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что предложения Украины о мирном урегулировании представлены в формате, который, по его мнению, не подходит для начала полноценных переговоров. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что некоторые инициативы изначально выдвигаются таким образом, чтобы не получить поддержки противоположной стороны.

Мирошник также подчеркнул, что продолжение переговорного процесса при посредничестве США возможно только при наличии отдельной договорённости, при этом Москва пока не видит со стороны Киева заинтересованности в таком формате диалога.