Глава МИД Турции: агрессия Израиля стала угрозой для всего мира

Хакан Фидан в интервью газете Türkıye по итогам визита в Россию заявил, что агрессивная позиция Тель-Авива стала проблемой глобальной безопасности. Анкара участвует в мирном урегулировании.

По словам министра, Израиль хочет разрушения в регионе и совершает акты террора, что сказывается как на безопасности, так и на экономике. Он отметил, что страна всё чаще сталкивается с реакцией международного сообщества.

Фидан выразил надежду, что давление принесет результаты и все государства региона будут жить в мире. Турецкий дипломат также заявил, что после урегулирования конфликта вокруг Ирана страны смогут больше сосредоточиться на кризисе в секторе Газа.

Сейчас ведется работа по переходу ко второму этапу мирного плана США, Анкара участвует в согласовании рамочного документа.