Слова Лукашенко о Газе и Холокосте вызвали протест Израиля

Посла Белоруссии в Тель-Авиве Юрия Ярошевича 17 июня вызвали в МИД Израиля для выговора после высказываний Александра Лукашенко о действиях ЦАХАЛ в секторе Газа. Поводом стали его параллели между боевыми действиями в палестинском анклаве и Холокостом, сообщила пресс-служба израильского внешнеполитического ведомства.

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По распоряжению главы МИД Израиля Гидеона Саара белорусского дипломата вызвал генеральный директор министерства Эден Бар-Таль. В ведомстве заявили, что Израиль отвергает сравнение Холокоста, трагедия которого затронула в том числе белорусскую землю, с войной Израиля против террора.

Ранее Лукашенко в интервью телеканалу Al Arabiya заявил, что Израилю следует действовать осторожнее и учитывать реакцию мирового сообщества на последствия операции в Газе. Он также поставил под сомнение обращение израильской стороны к теме Холокоста на фоне происходящего в палестинском анклаве.

Говоря о секторе Газа, Лукашенко заявил, что там «все стерли с лица земли», и раскритиковал проект последующей застройки анклава. Инициативу, которую поддержал президент США Дональд Трамп, белорусский лидер назвал «полной глупостью».