Президент США Дональд Трамп планирует попросить американские компании производить по лицензии ракеты в Европе и на Украине. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Как отмечается, ракетный арсенал США сильно уменьшился в ходе военных действий против Ирана, и на его восполнение потребуется время. В связи с этим американский лидер уведомил союзников Вашингтона, что рассмотрит возможность одобрить лицензии на производство ракет за пределами США.

Трамп ранее заявил, что его администрация изучит запрос Украины на предоставление ей разрешения на производство ракет для американских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot.

Российская сторона неоднократно отмечала, что накачивание Украины оружием ведет лишь к затягиванию конфликта.