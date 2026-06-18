Раскрыто, где хранятся десятки миллиардов активов Ирана

Наибольшая часть замороженных зарубежных активов Ирана находится в Китае. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на собственные данные и оценки экспертов.

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По информации издания, в китайских финансовых структурах хранится от 20 до 50 млрд долларов, принадлежащих Ирану. Общий объем заблокированных иранских средств по всему миру может достигать 100 млрд долларов.

Второе место по объему таких активов занимает Ирак, где находится около 15 млрд долларов. Далее следуют Индия и Южная Корея, на долю каждой из которых приходится примерно по 7 млрд долларов.

Согласно публикации, часть средств остается заблокированной еще со времен исламской революции 1979 года. Однако основную долю составляют платежи за нефть и электроэнергию, закупленные или законтрактованные у Ирана в последние годы.

Значительные суммы также находятся в Катаре — около 6 млрд долларов. Еще примерно 3 млрд долларов размещены в Японии. По 2 млрд долларов приходится на активы, находящиеся в США и Люксембурге. Около 1 млрд долларов, по данным издания, хранится в Омане.

Опрошенные газетой специалисты считают, что власти Ирана не рассчитывают на скорое снятие ограничений со всех замороженных средств. По их оценке, более реалистичной целью для Тегерана является получение доступа примерно к четверти заблокированных активов, что соответствует сумме около 24 млрд долларов.

Таким образом, значительная часть финансовых ресурсов Ирана остается недоступной для использования, причем крупнейшие объемы средств сосредоточены в странах Азии, которые в разные годы выступали одними из основных покупателей иранских энергоносителей.