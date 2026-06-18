Западная пресса оценила прошедший саммит «Большой семёрки»

Прошедший во Франции саммит «Большой семёрки» оказался в центре внимания западных медиа. По данным CNBC, ключевой темой на повестке дня была поддержка режима Зеленского и усиление санкций против Москвы.

Reuters сообщает, что лидеры G7 продемонстрировали единство в этом вопросе, однако Foreign Policy обращает внимание на недостаток энтузиазма у президента США, озабоченного урегулированием иранского кризиса. Газета The Guardian констатирует ослабление влияния британского премьера Кира Стармера, в то время как Sky News указывает на заискивания участников саммита перед Трампом.

Западные СМИ пристально следили за саммитом G7, проходившим во французском городе Эвиан-Ле-Бен с 15 по 17 июня.

Как отмечает CNBC, лидеры стран «Большой семёрки» ставили цель добиться от президента США Дональда Трампа «новых обязательств по поддержке военных усилий Украины». Американский новостной сайт подчёркивает, что Эммануэль Макрон — лидер страны, выполняющей в этом году функции председателя G7, — назвал поддержку режима Зеленского «ключевым моментом переговоров».

По данным Reuters, участники саммита продемонстрировали «единство» в украинском вопросе и в намерениях «больше надавить» на Москву.

«В этом контексте мы усилим наши санкции, в том числе в отношении нефтяного и газового секторов (российской экономики. — RT)», — говорится в совместном заявлении лидеров G7.

В другой публикации агентства отмечается, что Трамп «потеплел к аргументам Зеленского после многолетнего скептицизма».

«В позиции Соединённых Штатов и президента Трампа произошли изменения, — цитирует Reuters премьер-министра Канады Марка Карни. — Позиция стала жёстче по отношению к России».

Тем временем Politico усматривает в новых заявлениях Вашингтона сиюминутный расчёт.

«На саммите G7 Трамп предложил Украине оливковую ветвь — с ценником», — гласит заголовок.

По мнению автора статьи, Белый дом желает заручиться поддержкой союзников в преодолении последствий иранского конфликта.

«Похоже, что вырисовываются контуры сделки, в рамках которой Трамп поддерживает Европу в том, что касается Украины, в обмен на европейскую помощь в обеспечении безопасности Ормузского пролива — главного водного пути, закрытие которого во время войны с Ираном привело к резкому росту цен на энергоносители», — говорится в материале.

При этом «дипломаты предостерегли от излишнего оптимизма, указывая на то, что Трамп ранее менял своё мнение после того, как делал проукраинские заявления», добавляет Politico.

Отсутствие энтузиазма

Примечательно, что если 16 июня западная пресса тиражировала слова американского президента о том, что «России следует заключить сделку», и о его намерении сделать для этого «всё возможное», то уже на следующий день Foreign Policy (FP) выпустил статью под заголовком: «Трамп отодвигает российско-украинский конфликт на второй план».

По мнению автора материала, «отсутствие энтузиазма» у главы Белого дома «подчёркивает разногласия между Соединёнными Штатами и их союзниками по G7».

«Послушайте, мы не имеем к этому (украинскому конфликту. — RT) никакого отношения, — приводит FP слова Трампа. — На нас это никак не влияет, помимо того, что мы продаём оружие Украине. Мы находимся за тысячи миль».

Президент США дал понять, что его внимание по-прежнему сосредоточено на Иране, но уже вскоре Тегеран должен быть «в зеркале заднего вида», пишет журнал.

Между тем, по сообщению Time, во время саммита главе Белого дома пришлось реагировать на новые удары Израиля по Ливану, подвергающие опасности ближневосточное мирное урегулирование.

«Я недоволен тем, как Израиль ведёт себя с Ливаном и «Хезболлой», — поделился Трамп с репортёрами во вторник. — Они (ЦАХАЛ. — RT) должны были справиться с этой работой быстрее».

По его словам, продолжение боевых действий в Ливане «бросает тень на большую сделку — сделку с Ираном».

Глава Белого дома также заявил, что Нетаньяху следует «быть более ответственным по отношению к Ливану», и даже предположил, что новый сирийский режим «справился бы лучше», говорится в статье Time.

«Хрупкость» сэра Кира

Тем временем британская пресса уделила особое внимание Киру Стармеру, над которым нависла угроза смещения с поста премьера.

Как пишет The Guardian, на саммите G7 «снижение влияния Стармера было очевидно»: он так и не встретился с президентом США с глазу на глаз и не участвовал в переговорах Трампа, Зеленского и Макрона по украинскому кризису.

«Встреча, посвящённая будущему Украины, должна была начаться в 9 утра, но прошло более получаса, а Дональда Трампа, Владимира Зеленского и Эммануэля Макрона нигде не было видно. В прямой трансляции Reuters можно было наблюдать, как Стармер стоит рядом с лидерами Канады и Японии, которые топчутся на месте и ведут светскую беседу. Слышно было, как британский премьер спрашивает: «У них что, встреча?» Если он имел в виду пропавших участников мероприятия, которые действительно проводили встречу, было ясно, что его не пригласили», — рассказывает газета.

По мнению журналистов The Guardian, этот эпизод продемонстрировал «хрупкость» позиций британского руководителя, а саммит G7 в Эвиане, возможно, станет «одним из его последних выходов на мировую арену».

Как пишет The Telegraph, Стармер всячески отрицал, что Трамп им «пренебрёг»: британский премьер убеждал репортёров, что у него прекрасные отношения с президентом США, и в качестве доказательства привёл тот факт, что они два часа сидели рядом во время официального ужина и разговаривали друг с другом.

«Мы действительно хорошо ладим, и я переговорил с ним по телефону в субботу, и вчера вечером, и сегодня утром, и мы сидим рядом друг с другом, так что, как вы понимаете, есть много возможностей для кулуарных бесед», — цитирует Стармера британская газета.

«Я — босс»

По сложившейся традиции, комментируя встречу в верхах, западные СМИ не преминули проанализировать «язык тела» участников мероприятия.

Так, корреспондент Sky News отмечает, что лидеры G7 «выстроились в очередь, как школьники, ожидающие автографа», чтобы приветствовать президента США.

Автор репортажа обращает внимание на эпизод, когда канцлер Германии Фридрих Мерц преподнёс Трампу форму немецкой футбольной команды с номером 47.

«Мерц заинтриговал нас обещанием подарить ему что-то на день рождения, мы не знали, что это будет», — напоминает журналист.

Во время вручения подарка Трамп «отворачивался» и «выглядел несколько разочарованным», а затем отложил футболку в сторону — «без сомнения, чтобы при первой же возможности передать ассистенту и больше никогда её не надевать и не видеть», говорится в материале Sky News.

На «семейном фото» в конце саммита Трамп был в центре, затем отдельно позировал перед камерами с поднятым большим пальцем — это, по мнению автора репортажа, демонстрирует, что, несмотря на попытки Европы дистанцироваться от США, Трамп по-прежнему «лидер свободного мира».

Впрочем, по сообщению Reuters, глава Белого дома на одном из заседаний G7 так и заявил: «Я — босс». Новостное агентство охарактеризовало эту короткую реплику как «ироничное признание невысказанной правды, довлевшей над саммитом 15—17 июня».