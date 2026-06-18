Макрон и Мерц перепутали жен из-за похожей одежды

Во время совместной фотосессии перед саммитом "Большой семерки" (G7) президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц на несколько секунд перепутали своих супруг. Об этом сообщает немецкий журнал Stern.de. По данным издания, причиной неловкой ситуации могли стать похожие наряды Брижит Макрон и Шарлотты Мерц.

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На опубликованном видео видно, как Макрон берет за руку свою жену, стоявшую рядом с Мерцем, и подводит ее к себе. Затем Шарлотта Мерц заняла освободившееся место, после чего лидеры вместе с супругами продолжили позировать. До этого эксперт по этикету Татьяна Баранова оценила рукопожатие президента США и Брижит Макрон.

По ее словам, супруге французского лидера было некомфортно от затянувшегося приветствия. Баранова отметила, что в данном случае инициатива была односторонней, Брижит несколько раз безуспешно пыталась освободить руку. Эксперт добавила, что американский лидер часто нарушает этикет, притягивая собеседника к себе. Это, отмечает Баранова, может быть его личной особенностью или попыткой доминирования.