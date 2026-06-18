В G7 договорились поставить Украине ПВО и дальнобойные системы

Страны G7 по итогам саммита во Франции заявили о намерении увеличить поставки систем ПВО и дальнобойного оружия Украине. Кроме того, участники группы собираются усилить санкционное давление на Россию, включая нефтегазовый сектор. По мнению аналитиков, такая позиция Запада снижает шансы на успех в возможных переговорах о мирном урегулировании.

Страны «Большой семёрки» опубликовали совместное заявление, в котором пообещали увеличить поставки систем ПВО и дальнобойного оружия Украине.

По мнению лидеров G7, у ВСУ якобы наметился прогресс на поле боя, что позволяет им говорить о некоей «новой динамике».

«Чтобы поддержать и ускорить эту новую динамику, мы договорились увеличить поставки средств противовоздушной обороны, дополнительных комплексов и перехватчиков, а также дальнобойных вооружений», — говорится в документе.

В дополнение к этому «семёрка» готова рассмотреть предоставление Киеву лицензий, «позволяющих нарастить украинское военное производство». В документе также констатируется, что энергетическому сектору страны потребуется западная поддержка, чтобы пережить следующую зиму.

Как следует из документа, страны G7 также договорились нарастить санкционное давление на Россию.

«Обязуемся усилить давление на российскую военную экономику. В этом контексте будем усиливать наши санкции, в том числе в отношении нефтегазового сектора. Считаем своевременным принятие дополнительных мер, учитывая достигнутую президентом Трампом и поддерживаемую нами договорённость по возобновлению судоходства в Ормузском проливе», — отмечается в тексте.

«Шаг навстречу по Украине»

Напомним, на прошлогоднем саммите G7 в Канаде общее заявление по Украине так и не было принято. Как утверждали СМИ, страны объединения не смогли тогда согласовать текст документа из-за позиции США, которые не согласились на жёсткие формулировки в адрес России.

По данным Politico, в ЕС опасались, что на нынешней встрече снова возникнут разногласия по этому вопросу. В частности, тревогу в содружестве вызвало намерение президента США вновь обратить своё внимание на украинскую проблему на фоне прогресса в урегулировании кризиса вокруг Ирана.

«За кулисами европейские чиновники опасаются, что президент США... может попытаться вернуть себе контроль над мирными переговорами по Украине, оттеснить их на второй план и сорвать их стратегию, предусматривающую максимальное давление на Россию и полную поддержку Украины», — утверждало издание.

Однако, судя по комментариям европейских политиков, эти опасения не оправдались. Так, канцлер ФРГ Фридрих Мерц даже заявил об определённом оптимизме после переговоров с Трампом.

«Наши обсуждения друг с другом и с президентом США — в ходе как официальных встреч, так и неофициальных разговоров на полях, — вселяют в меня определённый оптимизм», — сказал он.

К схожему мнению пришли в итоге и в Politico. Газета обращает внимание на то, что после встречи с Зеленским на G7 Трамп призвал Россию заключить сделку, чтобы «положить конец войне», а также сообщил о вероятном возобновлении санкций против российского экспорта нефти.

Кроме того, журналисты не исключили, что на форуме ЕС и США могли обсуждать некую сделку, в рамках которой Евросоюз окажет поддержку урегулированию между Соединёнными Штатами и Ираном, а Вашингтон, в свою очередь, поможет с Украиной. Сам Трамп публично заявил, что ему не особенно нужно содействие в ситуации с Ираном, однако, по данным дипломатических источников газеты, за закрытыми дверями риторика американского лидера была иной.

«Ему (Трампу. — RT) потребуются возможности его союзников из Группы семи и не только… для разминирования Ормузского пролива», — сообщил один из собеседников Politico.

Взамен европейцы ожидают от Белого дома «какого-то шага навстречу по Украине», добавил дипломат.

«Высоки ожидания, что он поддержит Украину. Об этом он и заявил лидерам», — рассказал источник Politico.

Впрочем, в западной прессе встречаются и противоположные оценки. Так, швейцарский новостной портал Schweiz heute утверждает, что Трамп якобы демонстративно проигнорировал главу киевского режима во время встречи лидеров G7. В публикации отмечается, что подчёркнуто холодное отношение президента США к Зеленскому было невозможно не заметить.

Со своей стороны, журнал Foreign Policy напомнил, что для Трампа приоритетом по-прежнему остаётся Иран, а не Украина, что следует из заявления самого американского лидера.

«Послушайте, мы к этому не имеем никакого отношения. Это никак нас не затрагивает — кроме того, что мы продаём оружие (Украине. — RT), — цитирует FP Трампа. — Мы находимся оттуда за тысячи миль».

«Безальтернативный курс»

По словам политолога — американиста Рафаэля Ордуханяна, говорить о каком-либо сближении между ЕС и США по итогам саммита G7 неправомерно, поскольку в украинском вопросе они и ранее были на одной стороне.

«Не стоит ожидать чего-то позитивного со стороны Белого дома. Слова Трампа о том, что он закончил свои дела с Ираном, — свидетельство того, что он сейчас подключается к украинской ситуации на стороне Запада. Это безальтернативный курс. Они обязаны им помогать, как и натовцы обязаны помогать США. У них произошёл небольшой сбой из-за Ирана, но сейчас это улажено», — пояснил аналитик в беседе с RT.

Рафаэль Ордуханян констатировал, что Запад продолжает действовать «единым фронтом» против России и признаков изменения данного курса нет.

«После промежуточных выборов в ноябре, если палата представителей США будет контролироваться глобалистами — демократами, ситуация явно не улучшится. Даже те формальные внешние жесты Трампа в адрес РФ, которые он делал ранее, будут полностью нивелированы», — уверен специалист.

Несколько иной точки зрения придерживается научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин. По его мнению, позиция Трампа по Украине по-прежнему обусловлена его бизнес-интересами, и в этом смысле после саммита G7 мало что изменилось.

«Персональное отношение Трампа к Зеленскому так и осталось негативным. Поддержка Украины основывается лишь на меркантильном интересе США. При Байдене помощь Киеву шла по щелчку пальцев и фактически на безвозмездной основе. Были кредиты, но вряд ли кто-то рассчитывал, что Украина их вернёт. А сейчас США продают своё оружие за деньги европейцев. Так что при Трампе изменилась ценностная основа — теперь для США это только бизнес и ничего больше», — подчеркнул специалист в комментарии RT.

Константин Блохин также полагает, что на фоне нынешней позиции Запада у переговоров по Украине пока мало перспектив.