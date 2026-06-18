США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании

США и Иран сообщили о подписании временного меморандума о взаимопонимании, предусматривающего прекращение боевых действий и запуск нового раунда переговоров. По информации Reuters, документ 17 июня подписали президент США Дональд Трамп и президент Ирана Масуд Пезешкиан. Издание Axios сообщило, что меморандум был оформлен дистанционно и вступил в силу после электронного подписания. Условия меморандума Документ рассчитан на 60 дней. Он предусматривает прекращение боевых действий, восстановление судоходства через Ормузский пролив и снятие морской блокады иранских портов со стороны США. В меморандуме также говорится о санкционных послаблениях, доступе Ирана к части замороженных активов и продолжении переговоров по ядерной программе. Отдельный блок документа касается ядерной темы. Иран подтверждает обязательство не создавать и не приобретать ядерное оружие. Вопросы, связанные с обогащенным ураном, должны обсуждаться в рамках дальнейших договоренностей при участии Международного агентства по атомной энергии. Процедура подписания Reuters со ссылкой на американского чиновника сообщил, что документ в среду подписали главы двух государств. Axios уточнил, что до этого меморандум в цифровом виде подписали вице-президент США Джей Ди Вэнс и спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф. Иранский телеканал Press TV со ссылкой на пресс-секретаря МИД Ирана Эсмаила Багаи сообщил, что отдельная официальная церемония в Женеве после этого не потребуется. При этом Axios отмечал, что встреча американской и иранской делегаций в Швейцарии все еще ожидается. Иранские государственные СМИ распространили фотографии, на которых, как утверждается, Масуд Пезешкиан подписывает меморандум и держит уже подписанный экземпляр документа. Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф заявил, что меморандум вступает в силу немедленно и что первым шагом должно стать открытие Ормузского пролива со стороны Ирана и снятие морской блокады со стороны США. "Бомбить" Выступая на саммите G7 во Франции накануне, Дональд Трамп заявил, что США могут возобновить удары, если Тегеран не выполнит условия меморандума. Reuters передавал, что американский президент назвал соглашение промежуточным этапом и связал дальнейшие действия Вашингтона с выполнением Ираном взятых обязательств. "Мы будем бомбить их до полусмерти, если они нарушат соглашение", — заявил Трамп. "Я не хочу, чтобы они это сделали. Я хочу, чтобы они соблюдали соглашение". Он назвал иранцев "умными людьми", поскольку американские и иранские переговорщики работают над постоянным перемирием в течение следующих 60 дней, которое, по словам Трампа, должно принести мир на Ближний Восток и снизить цены на нефть.