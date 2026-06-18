Зеленский рассказал о важном разговоре с Трампом
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что еще раз поговорил с американским лидером Дональдом Трампом и главой французской республики Эммануэлем Макроном по итогам саммита G7 в Париже. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.
Подводя черту прошедшей встрече, Зеленский сказал, что считает беседу с Трампом «важной и согласующей». По его мнению, именно она «может многое изменить».
Украинский глава встретился с Дональдом Трампом и лидерами других стран «Большой семерки» во вторник, 16 июня. На переговорах с главой Белого дома также заметили госсекретаря США Марко Рубио и секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустема Умерова.
На той встрече, как заявляет Зеленский, они обсудили с Трампом вопрос предоставления Украине лицензий на производство антибаллистических систем, на которые рассчитывает Киев.