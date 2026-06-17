Опубликован итоговый отчет крушения батискафа «Титан»

В общий доступ опубликован итоговый отчет о крушении батискафа «Титан» в июне 2023 года. Об этом сообщает Daily Mail.

Согласно документу, глубоководный аппарат «Титан» компании OceanGate Expeditions был разрушен в результате воздействия экстремального давления. Все находящиеся внутри мгновенно погибли — основатель и гендиректор OceanGate Стоктон Раш, британский путешественник Хэмиш Хардинг, французский исследователь Поль-Анри Наржоле, а также британский бизнесмен Шахзада Давуд и его 19-летний сын Сулейман.

В отчете также указывается, что причиной разрушения стало прогрессирующее ослабление корпуса батискафа. После каждого погружения судно накапливало повреждения, а компания-оператор не проверила его целостность и не следовала общепринятым инженерным стандартам. Кроме того, системы мониторинга состояния корпуса и предупреждения об опасности на «Титане» также не были должным образом протестированы и не сработали.

Напомним, что «Титан» погружался к месту гибели знаменитого лайнера «Титаник». Спустя 1 час 45 минут связь с батискафом была потеряна.