Иран пообещал не производить и не покупать ядерное оружие

IRNA раскрыло содержание восьмого пункта документа меморандума с США. Тегеран подтверждает, что никогда не будет стремиться к созданию атомной бомбы, сообщает иранское информагентство.

Согласно обнародованному положению, исламская республика вновь подтверждает, что не будет производить или приобретать ядерное оружие.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что меморандум будет подписан в течение 48 часов. Он также признал несправедливым требовать от Тегерана полного отказа от баллистических ракет.

Новый этап переговоров ожидается в пятницу в Швейцарии.