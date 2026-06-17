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Иран пообещал не производить и не покупать ядерное оружие

Московский Комсомолец

IRNA раскрыло содержание восьмого пункта документа меморандума с США. Тегеран подтверждает, что никогда не будет стремиться к созданию атомной бомбы, сообщает иранское информагентство.

Иран пообещал не производить и не покупать ядерное оружие
© Global Look Press

Согласно обнародованному положению, исламская республика вновь подтверждает, что не будет производить или приобретать ядерное оружие. 

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что меморандум будет подписан в течение 48 часов. Он также признал несправедливым требовать от Тегерана полного отказа от баллистических ракет.

Новый этап переговоров ожидается в пятницу в Швейцарии.