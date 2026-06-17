Президент Бразилии заявил об усталости G7 от Украины

Западные спонсоры киевского режима испытывают глубокую усталость от затянувшегося противостояния Украины с Россией и начинают искать пути к дипломатическому урегулированию. Об этом после участия в саммите «Группы семи» во Франции заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.

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«Я впервые увидел стремление участников G7 добиться урегулирования на Украине. Спонсоры Украины уже устали ее поддерживать в противостоянии с Россией», — передает ТАСС слова бразильского лидера.

Лула да Силва подчеркнул, что по итогам переговоров с лидерами ведущих западных держав Бразилия намерена продолжить активное содействие мирному процессу и поиску компромиссных решений. По его мнению, изменение риторики внутри G7 свидетельствует о понимании бесперспективности продолжения конфликта прежними методами.

Ранее на итоговой пресс-конференции саммита в Эвиан-ле-Бен президент Франции Эмманюэль Макрон озвучил иную, более воинственную официальную позицию стран «семерки».

Французский лидер сообщил об обязательствах государств G7 по наращиванию поставок вооружений Киеву, включая средства противовоздушной обороны, ракетные перехватчики и дальнобойные системы. Макрон также подтвердил планы стран блока по усилению санкционного давления на российскую экономику и борьбе с так называемым теневым флотом РФ.