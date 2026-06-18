Мелони закатила глаза из-за нашептанных Макроном слов

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони закатила глаза после того, как президент Франции Эммануэль Макрон нашептал ей что-то на ухо на саммите «Большой семерки» (G7). Об этом сообщает издание Daily Mail.

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«В то время как мировые лидеры обычно стараются сохранять бесстрастное выражение лица во время заседаний, Мелони не смогла скрыть своей реакции», — пишет таблоид.

На кадрах итальянский премьер наклоняется в сторону французского лидера, после чего тот, прикрыв рот рукой, что-то говорит Мелони. Затем она, повернувшись вполоборота к Макрону, закатывает глаза. При этом неизвестно, что именно сказал глава Франции.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский на полях саммита «Большой семерки» (G7) попытался поцеловать Джорджу Мелони и оконфузилась. Политик неловко отвернулась и посмеялась, после чего лидеры двух стран обнялись и коснулись друг друга щеками.