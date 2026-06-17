Трамп усомнился в правильности исключения России из G8

Президент США Дональд Трамп усомнился в оправданности решения стран Запада исключить Россию из формата «Группы восьми» (G8). Об этом американский лидер заявил в ходе саммита G7 во Франции, трансляцию вел телеканал CNBC на YouTube.

«Было несколько отличных встреч во Франции. Раньше это была G8, а теперь — G7. Было ли это выгодным решением или нет, но теперь это G7», — сказал глава Белого дома.

Россию исключили из G8 в 2014 году после присоединения Крыма. В ответ на подобное решение Москва заявила, что не намерена инициировать вопрос о возвращении в «большую восьмерку».

В апреле Трамп заявил, что намерен пригласить президента России Владимира Путина на саммит G20 в Майами. По его словам, участие российского лидера могло бы быть «очень полезным». В Вашингтоне рассчитывали на приезд всех лидеров «двадцатки», а в Кремле отметили, что решение примут позже. На этом фоне Трамп вновь высказался за диалог с Россией и раскритиковал попытку изоляции Москвы.