Эрдоган передал послание Путину через Фидана

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом на полях саммита Россия — АСЕАН в Казани. Встреча была организована по официальной инициативе турецкой стороны, которая обратилась к Москве с соответствующим запросом.

«Господин президент, спасибо за предоставленную возможность встретиться с вами. Пользуясь случаем, передаю вам большой горячий привет от господина президента Реджепа Тайипа Эрдогана», — заявил Хакан Фидан в начале беседы, передает РИА Новости.

Владимир Путин тепло поблагодарил турецкого министра и передал наилучшие пожелания президенту Эрдогану. Российский лидер подчеркнул, что двустороннее партнерство между Москвой и Анкарой демонстрирует уверенный рост и нацеленность на долгосрочное сотрудничество.

«Отношения между нашими странами развиваются по восходящей, мы этому очень рады. Наши контакты давно перестали быть чисто формальными, они действительно носят такой дружеский характер, наполняются все новым и новым содержанием», — отметил Владимир Путин.

В переговорах также приняли участие министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Ранее, перед визитом в Казань, Хакан Фидан посетил Москву, где детально обсудил с Лавровым ключевые вопросы международной повестки.

В центре внимания министров находились урегулирование конфликта на Ближнем Востоке, стабильность на Южном Кавказе и обеспечение безопасности судоходства в Черном море. Кроме того, стороны затронули тему мирного урегулирования на Украине: Фидан в очередной раз подтвердил готовность Анкары предоставить переговорную площадку для диалога между Москвой и Киевом.