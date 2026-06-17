Зеленский попытался поцеловать Мелони в губы на саммите G7

Владимир Зеленский на полях саммита G7 во Франции попытался поцеловать премьер-министра Италии Джорджу Мелони в губы. Видео с поведением главы киевского режима публикует РИА Новости.

На кадрах видно, как Зеленский сначала о чем-то тепло общается с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, которая держит его за руки. В этот момент к ним подходит Джорджа Мелони.

Зеленский сразу же отпускает фон дер Ляйен и поворачивается к итальянке. Когда Мелони бросает на него взгляд, Зеленский пытается чмокнуть ее в губы.

Однако премьер успевает отвернуться. Она плотно сжимает губы, растягивая их в улыбке, и позволяет украинскому политику лишь соприкоснуться с ней щекой.

Как отмечала ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Владимир Зеленский на саммите "семерки" старался показать, что он является "центром мироздания" западного мира.