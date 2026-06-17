Умерла звезда хоррора «Звонок»

Издание TMZ сообщило о смерти актрисы Дэйви Чейз. Артистка умерла 16 июня в возрасте 35 лет.

О смерти девушки рассказал журналистам её парень Рой Эрнандес. По его словам, актриса страдала от менингита и инфекции крови, которые привели к смерти. В начале июня её госпитилазировали в больницу в Лос-Анджелесе из-за сильного истощения организма.

Чейз снималась в кино с 1990-х. За это время она сыграла в более чем 40 сериалах и фильмах. Известность актриса получила благодаря озвучке девочки Лило из культового мультфильма «Лило и Стич». Также она подарила свой голос персонажу в мультсериале. Кроме того, Чейз сыграла роль Самары — девочку-призрака из американской версии хоррора «Звонок».