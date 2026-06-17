Премьер Малайзии вспомнил шутку Путина про три трона

Владимир Путин провел переговоры с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом на полях саммита Россия — АСЕАН в Казани. Открывая встречу, президент России отметил, что Малайзия остается «давним и надежным партнером России в Азиатско-Тихоокеанском регионе», а отношения между странами строятся на принципах «обоюдного уважения и учета интересов друг друга».

© kremlin.ru

В ответ премьер Малайзии неожиданно вспомнил эпизод их прошлогодней встречи в Москве. Тогда во время экскурсии по Кремлю Путин спросил гостя, для кого предназначен третий трон в Андреевском зале. Ибрагим предположил, что он предназначен для второй жены, после чего президент России пояснил, что трон предназначен для матери монарха.

«Вы вспомнили фантастическую историю о трех тронах в тронном зале. Эта история стала вирусной, хотя все еще у меня есть только одна жена», — пошутил Ибрагим, вызвав улыбки участников переговоров.

Малайзийский премьер также поблагодарил Россию за поддержку в энергетической сфере, заявил о готовности расширять сотрудничество в экономике, финансах и транспортном сообщении, а также отметил, что Москва может играть важную роль в развитии взаимодействия со странами АСЕАН.