Трамп: США подпишут меморандум с Ираном в течение 48 часов

Власти Соединённых Штатов собираются подписать меморандум о взаимопонимании с Ираном в течение 48 часов.

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Об этом сказал американский лидер Дональд Трамп.

«Я бы сказал, 48 часов», — цитирует его РИА Новости.

Ранее президент США допустил, что может принять участие в подписании меморандума о взаимопонимании с Ираном. Однако он отметил, что предпочёл бы подписать финальную сделку.

Хозяин Белого дома заявил, что сделка с Ираном будет «очень мощной». Он также анонсировал открытие Ормузского пролива в ближайшие два дня.