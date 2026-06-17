Трамп: США подпишут меморандум с Ираном в течение 48 часов
Власти Соединённых Штатов собираются подписать меморандум о взаимопонимании с Ираном в течение 48 часов.
Об этом сказал американский лидер Дональд Трамп.
«Я бы сказал, 48 часов», — цитирует его РИА Новости.
Ранее президент США допустил, что может принять участие в подписании меморандума о взаимопонимании с Ираном. Однако он отметил, что предпочёл бы подписать финальную сделку.
Хозяин Белого дома заявил, что сделка с Ираном будет «очень мощной». Он также анонсировал открытие Ормузского пролива в ближайшие два дня.