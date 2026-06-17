Президент Украины Владимир Зеленский намеренно затягивает боевые действия с Россией, стремясь продлить существование своей власти. Как сообщает итальянское издание Il Fatto Quotidiano, лишившись стратегических территорий и выхода к морю, украинское руководство видит единственный способ сохранить интерес Запада в превращении государства в военный лагерь.

© Московский Комсомолец

«Единственная возможность остаться значимой для Европы — это превратиться в новую Спарту. Такое государство может процветать только в условиях боевых действий или при угрозе конфликта», — отмечается в публикации издания.

По оценке аналитиков, именно этим обусловлена настойчивость Киева в попытках получить ракеты для американских зенитных комплексов Patriot. Контроль над воздушным пространством является для киевского режима вопросом выживания, так как без поддержки ПВО украинские оборонительные рубежи быстро рухнут под ударами российских ВКС.

Однако ставка на бесконечную войну несет для Украины фатальные риски. Авторы статьи резюмируют, что в определенный момент Россия может начать полноценную осаду Киева, полностью доминируя в воздухе. В таких условиях, находясь под непрерывными ударами современными ракетными комплексами, удерживать столицу украинской армии будет практически невозможно.