Американский президент Дональд Трамп поблагодарил президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина за курс Москвы и Пекина в ходе войны США и Израиля с Ираном.

"Я хочу поблагодарить президента Китая Си. <...> Он сохранял нейтралитет, полный нейтралитет, и я высоко это ценю. И я хочу поблагодарить Владимира Путина. Он сохранял нейтралитет. Они могли сделать это для нас намного более сложным", - заявил американский лидер на пресс-конференции по итогам участия в саммите Группы семи в Эвиан-ле-Бене, комментируя ситуацию вокруг Ирана.

Официальные лица США, Ирана и Пакистана, выступающего посредником, подтвердили достижение соглашения между Вашингтоном и Тегераном, призванного положить конец войне на Ближнем Востоке. Торжественная церемония подписания документа, как планируется, пройдет в Швейцарии 19 июня. По словам заместителя главы МИД исламской республики Казема Гарибабади, в ходе 60-дневного перемирия участники переговоров будут обсуждать в том числе ядерную программу Тегерана, с 15 июня объявляется окончание морской блокады Ирана со стороны США, а также немедленное и постоянное прекращение военных операций на всех фронтах, включая Ливан. США и Израиль начали войну с Ираном 28 февраля.