Макрон пригласил Трампа на ужин в Версале

Президент Франции Эмманюэль Макрон пригласил своего американского коллегу Дональда Трампа на частный ужин в роскошном Версальском дворце после завершения трехдневного саммита G7, сообщает телеканал France24.

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Эксперты рассматривают как совершенно необычный жест приглашение американского лидера в Версальский дворец под Парижем в связи с завершением саммита 17 июня. Трамп принял предложение Макрона поужинать в Версале, поскольку дворец французского Короля-Солнца Людовика XIV - это "не позолота", а "настоящее сокровище".

Как отмечает The Washington Post, французский дворец воплощает в себе многие качества, которые Трамп долгое время стремился ассоциировать с собой - богатство, престиж и власть. Он создал личный бренд, призванный демонстрировать роскошь и привлекать к себе внимание.

Президент Франции, вынужденный показывать, что он не заискивает перед Трампом, настаивал на том, что вечер в Версале не будет "торжественным" ужином.

Президент США был в центре внимания на протяжении всего своего пребывания на саммите на курорте Эвиан на берегу озера. Французские официальные лица были удовлетворены тем, что переменчивый в настроении Трамп остался на протяжении всего мероприятия в отличие от предыдущей встречи в Канаде, откуда он уехал раньше.