Трамп допустил продолжение войны с Ираном при одном условии

Президент США Дональд Трамп пригрозил возобновить бомбардировки Ирана, если стороны не заключат окончательную сделку за 60 дней. Об этом он заявил на пресс-конференции во французском Эвиане.

"Это в меморандуме о взаимопонимании. Если не будет достигнута в течение 60 дней, то ничего страшного. Мы вернёмся к бомбардировкам", — сказал Трамп.

Меморандум между Вашингтоном и Тегераном должен быть подписан 19 июня в Швейцарии. Ранее вице-президент Джей Ди Вэнс сообщил, что полный текст документа опубликуют не позднее пятницы. Ожидается, что соглашение позволит разблокировать Ормузский пролив — ключевой маршрут для мировых поставок нефти.

В последние месяцы Трамп неоднократно балансировал между угрозами и попытками дипломатического диалога.

В конце мая он уже заявлял, что Саудовская Аравия, Катар и ОАЭ просили отсрочить атаку на Иран на два-три дня ради завершения переговоров. Тогда американский лидер согласился подождать, но предупредил, что терпение не безгранично.