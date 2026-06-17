Трамп отказался фотографироваться с Макроном и Мерцем

Президент США Дональд Трамп отказался позировать для совместного фото с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Об этом сообщают «Аргументы и Факты».

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Как сообщает издание, во время саммита «Большой семерки» Макрон попросил всех присутствующих повернуться в сторону фотографа и попозировать. Трамп просьбу проигнорировал — он остался неподвижным.

Отметим, что ранее Трамп все же сфотографировался с четой Макрон. Это стало первой их совместной фотографией после того, как Трамп высмеял их брак.