Макрон заявил о «глубоком сдвиге» в подходе США к Украине

В подходе США к Украине произошел «глубокий сдвиг». Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон по итогам саммита «Большой семерки» (G7) во Франции, пишет Guardian.

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По словам Макрона, саммит G7 состоялся «на фоне крайне сложной ситуации раздробленного мира», однако он прошел успешно, и лидеры «Большой семерки» избежали разногласий и сосредоточились на сотрудничестве. Президент Франции отметил, что дискуссии на саммите завершились «эволюцией» позиций участников по поводу Украины, которые «перестроились». Макрон подчеркнул, что произошел «очень глубокий сдвиг» в подходе американцев, включая их готовность сотрудничать с европейцами по вопросу поддержки Украины.

«Макрон заявил, что лидеры провели «углубленное» обсуждение ситуации в Украине, что позволило «найти важные точки соприкосновения». Он сказал, что рад завершению саммита G7 «таким сближением позиций» по Украине, которое он назвал «реальным прогрессом»», — пишет СМИ.

Французский лидер рассказал, что европейцы договорились увеличить поставки систем противовоздушной обороны Украине. Также лидеры стран G7 поддержали просьбу Украины о заключении лицензионных соглашений, которые позволят Киеву самостоятельно производить системы ПВО.

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Кроме того, Макрон заявил, что страны «Большой семерки» договорились усилить давление на Россию, в том числе путем укрепления санкций.

17 июня канцлер Германии Фридрих Мерц отметил, что на саммите G7 впервые после возвращения на пост президента США Дональда Трампа европейцам удалось найти с ним общий язык по главным вопросам внешней политики и безопасности.

Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что позиция американского лидера по Украине изменилась, и главы стран «Большой семерки» считают ее более реалистичной.