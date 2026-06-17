Орбан назвал ошибку Евросоюза

Бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал ошибку стран Евросоюза. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Во время разговора с журналистами Орбан заявил, что начало переговоров о вступлении Украины в альянс является ошибкой. Он добавил, что само присоединение Украины к Евросоюзу может принести в Европу войну, а также обрушить экономику.

Орбан также заявил, что все еще выступает категорически против принятия Украины в альянс. Свою позицию он объяснил тем, что страна с нестабильной экономикой и затяжным конфликтом будет серьезным бременем для Евросоюза.

Ранее в Венгрии подготовили законопроект о создании ведомства для расследования возможных преступлений кабинета министров Орбана.