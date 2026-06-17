Принц Гарри раздавлен сообщением из дворца: "Настоящий кошмар"

Принц Гарри уже через несколько недель прилетит в Великобританию. Герцог Сассекский примет участие в мероприятиях, посвящённых подготовке к Играм непокорённых 2027 года, которые пройдут в Бирмингеме.

Гарри надеялся, что во время поездки он сможет повидаться с отцом. Герцог даже планировал привезти в Британию Меган Маркл и детей. Однако принц оказался в "кошмарной ситуации", поскольку Карл III отказывается назначить дату личной встречи.

Король стал гораздо осторожнее относиться к намерениям младшего сына после того, как в марте один из друзей принца дал комментарии британской прессе. Инсайдер заявил, что Гарри диктует условия дворцу и угрожает не привезти детей, если не будут выполнены все требования.

Такие разговоры могут навредить королю, ведь никто не должен шантажировать монарха. Карл III задумался, стоит ли окончательно испортить репутацию ради короткой встречи с внуками.

"После многих месяцев разговоров о том, что этот визит практически гарантирован, ситуация резко изменилась, и теперь Гарри просто водят за нос. Помощники короля отказываются назначать конкретную дату встречи или сообщать его график. Они постоянно находят новые оправдания, а Карл III их поддерживает, поэтому Гарри практически ничего не может сделать", — сообщили Daily Express в окружении короля.

Герцог Сассекский не знает, как выйти из сложившейся ситуации. После прошлой встречи с отцом, он был уверен, что шанс вернуться в королевскую семью еще есть.