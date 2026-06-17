Трамп рассказал, в чем ошибался по поводу конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп был уверен в том, что завершить конфликт на Украине будет легко. Об этом он заявил на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, пишет Guardian.

По словам американского лидера, «значительно усложняет ситуацию» то, что президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский «не слишком любят друг друга».

«Я закончил восемь войн, и, честно говоря, я думал, что эта будет одной из самых легких, но они не слишком любят друг друга, и это значительно усложняет ситуацию», — заявил Трамп.

При этом Трамп отметил, что недавно провел «очень хорошие переговоры» как с Путиным, так и с Зеленским, и все «хотели бы, чтобы конфликт завершился».

Также на саммите «Большой семерки» (G7), который проходит во Франции с 15 по 17 июня, Трамп заявил, что тема Ирана для США теперь уходит на второй план, и Вашингтон сосредоточится на урегулировании украинского кризиса. Также Трамп призвал Россию заключить сделку с Киевом и отметил, что США «не имеют никакого отношения» к конфликту на Украине, кроме продажи оружия Евросоюзу.

15 июня Трамп также пообещал, что США вернутся к переговорам по Украине после подписания соглашения с Ираном.