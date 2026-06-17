Макрон: страны G7 договорились усилить давление на Россию

Государства Группы семи (G7) договорились усилить давление на Россию. Об этом на пресс-конференции по итогам саммита "семерки" в городе Эвиан-ле-Бен сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Мы взяли на себя обязательство усиливать давление, в том числе путем укрепления наших санкций", - сказал Макрон.

По его словам, страны G7 "намерены продолжать борьбу" с так называемым теневым флотом РФ.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия научилась минимизировать последствия незаконных санкций.