$72.7584.34

Politico: cтраны G7 трижды поздравили Трампа с решением по Ирану

ТАССиещё 1

Лидеры стран Группы семи (G7) в совместном заявлении по итогам саммита во Франции три раза поздравили президента США Дональда Трампа с урегулированием иранского конфликта с целью добиться расположения американского лидера. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на источники.

Страны G7 трижды поздравили Трампа с решением по Ирану
© ТАСС

По словам неназванного дипломата, это был "намеренный жест", чтобы "не нарушать хрупкий баланс" внутри "семерки". Он добавил, что таким образом лидеры G7 "выразили ему (Трампу - прим. ТАСС) свою поддержку".

Официальные лица США, Ирана и Пакистана, выступающего посредником, подтвердили 14 июня достижение соглашения между Вашингтоном и Тегераном, призванного положить конец войне на Ближнем Востоке. По словам замглавы МИД Ирана Казема Гарибабади, в ходе 60-дневного перемирия стороны будут обсуждать в том числе ядерную программу Тегерана, с 15 июня объявляется окончание морской блокады Ирана со стороны США, а также немедленное и постоянное прекращение военных операций на всех фронтах, включая Ливан. США и Израиль начали войну с Ираном 28 февраля. 17 июня президент США Дональд Трамп после встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Версальском дворце подтвердил подписание меморандума между Вашингтоном и Тегераном.

Саммит G7 прошел 15-17 июня на французском альпийском курорте Эвиан-ле-Бен.