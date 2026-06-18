Страны G7 трижды поздравили Трампа с решением по Ирану

Лидеры стран Группы семи (G7) в совместном заявлении по итогам саммита во Франции три раза поздравили президента США Дональда Трампа с урегулированием иранского конфликта с целью добиться расположения американского лидера. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на источники.

По словам неназванного дипломата, это был "намеренный жест", чтобы "не нарушать хрупкий баланс" внутри "семерки". Он добавил, что таким образом лидеры G7 "выразили ему (Трампу - прим. ТАСС) свою поддержку".

Официальные лица США, Ирана и Пакистана, выступающего посредником, подтвердили 14 июня достижение соглашения между Вашингтоном и Тегераном, призванного положить конец войне на Ближнем Востоке. По словам замглавы МИД Ирана Казема Гарибабади, в ходе 60-дневного перемирия стороны будут обсуждать в том числе ядерную программу Тегерана, с 15 июня объявляется окончание морской блокады Ирана со стороны США, а также немедленное и постоянное прекращение военных операций на всех фронтах, включая Ливан. США и Израиль начали войну с Ираном 28 февраля. 17 июня президент США Дональд Трамп после встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Версальском дворце подтвердил подписание меморандума между Вашингтоном и Тегераном.

Саммит G7 прошел 15-17 июня на французском альпийском курорте Эвиан-ле-Бен.