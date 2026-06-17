Пашинян призвал недовольных выйти на улицу и совершить революцию

Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал, что собирается адресно разгромить политические силы, «угрожающие будущему детей». Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, ряд оппозиционных партий раскритиковали итоги выборов в парламент, провели серию митингов и пикетов.

Глава кабмина обвинил оппонентов в нежелании принять архитектуру мира, заявил, что их действия ставят республику под удар, настраивают против нее соседние страны.

«Любая угроза будущему детей должна быть уничтожена на корню. У этих угроз есть имена», — подчеркнул Пашинян.

Премьер уточнил, что Армении угрожают силы, возглавляемые экс-президентом Робертом Кочаряном, предпринимателями Самвелом Карапетяном и Гагиком Царукяном. Он добавил, что будет «адресно громить» политических оппонентов.

«Тех граждан, кто не согласен с этой линией, я призываю совершить революцию и сменить правительство. Оппозиция не призывает выходить на улицы — я призываю», — отметил Пашинян.

Политик разъяснил, что призывает выйти на улицы тех, кто выступает с заявлениями о фальсификации голосов.

Премьер уточнил, что в этом случае на площадь перед ЦИК выйдут те, чьи голоса «сфальсифицировали шпионскими сетями и взятками» его оппоненты. Он предупредил, что поведет этих людей за собой и покажет, что такое не «бархатная», а настоящая революция.