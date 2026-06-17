Трамп пообещал помочь одной стране, если на нее нападут
Президент США Дональд Трамп пообещал прийти на помощь Индии в случае нападения на неё. Об этом он заявил на встрече с премьером Нарендрой Моди во Франции.
"Мне кажется, у нас прекрасные отношения. Если бы на них напали, мы пришли бы им на помощь", — высказался Трамп.
Также во время встречи с Моди он раскритиковал исключение России из G8. По его словам, он не уверен, что это было правильным решением.
До этого Трамп заявил, что Ормузский пролив планируется полностью открыть в ближайшие день-два.