Трамп пообещал помочь одной стране, если на нее нападут

Президент США Дональд Трамп пообещал прийти на помощь Индии в случае нападения на неё. Об этом он заявил на встрече с премьером Нарендрой Моди во Франции.

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"Мне кажется, у нас прекрасные отношения. Если бы на них напали, мы пришли бы им на помощь", — высказался Трамп.

Также во время встречи с Моди он раскритиковал исключение России из G8. По его словам, он не уверен, что это было правильным решением.

До этого Трамп заявил, что Ормузский пролив планируется полностью открыть в ближайшие день-два.