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Генштаб ВСУ открестился от удара по автобусу с детьми

© канал врио губернатора Брянской области Егора Ковальчука на платформе "Макс"

Генштаб ВСУ выступил с официальным заявлением в своем Telegram-канале, в котором попытался открестисться от террористического удара по автобусу с белоруссими детьми в Брянской области. Более того, следуя своей обычной циничной традиции Киев переложил ответственность на российскую сторону.

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Заявлено о провале Макрона

Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что саммит «Большой семерки» стал провалом для французского президента Эммануэля Макрона. Об этом Филиппо написал в соцсети X.

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Урсулу на свалку: спасать ЕС будет неожиданный преемник

Новым главой Еврокомиссии в 2029 году вместо Урсулы фон дер Ляйен может стать нынешний президент Франции Эммануэль Макрон. Такое мнение высказал News.ru научный руководитель Российского совета по международным делам политолог Андрей Кортунов.

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Газовый рынок Европы смог выдержать тяжелый кризис из-за Ормузского пролива

Европейский рынок природного газа пережил закрытие Ормузского пролива без серьезных потрясений, сообщает Reuters со ссылкой на исследование центров REKK и CSD.

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«Ручной пудель» Запада: в России оценили роль Зеленского в новой игре G7

Бывший депутат Верховной рады Олег Царёв заявил, что страны G7 продолжат использовать Украину как прокси-оружие против России. Об этом он рассказал порталу Life.

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СК прокомментировал версию о погребении Усольцевых в известняке

© Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Красноярского края/ВКонтакте

Информация о захоронении семьи Усольцевых в известняке не соответствует действительности, пишет РИА Новости со ссылкой на региональный главк СК РФ.

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Раскрыта истинная мощь новейшей российской ракеты «Бандероль»

Новейшая российская ракета «Бандероль» способна наносить удары по большинству целей, расположенных на поверхности или на небольшой глубине. Об этом рассказал aif.ru военный эксперт Юрий Кнутов.

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На заправках «Татнефти» сняты почти все ограничения на продажу топлива

© Сергей Бобылев/РИА Новости

Сеть автозаправочных станций «Татнефть» отменила большинство ограничений, введённых на продажу топлива. Об этом в среду, 17 июня, сообщил источник в компании.

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Российские автолюбители бросились скупать японские машины

© Shatokhina Natalya/news.ru/Global Look Press

Японские автопроизводители массово ушли из России в 2022 году и возвращаться пока не собираются. Однако продажи их автомобилей в нашей стране в последнее время растут, причём весьма стремительно.

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Моргенштерн* начал выпрашивать деньги во время своего выступления

Рэпер Алишер Моргенштерн* (признан Минюстом РФ иностранным агентом) попросил денег у богачей, которые пригласили его на день рождения в Испании. Об этом сообщает Starhit.

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